English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • UIDAIನಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಫೀಸು ಏರಿಕೆ!

UIDAIನಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಫೀಸು ಏರಿಕೆ!

ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೂ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಫೀಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶುಲ್ಕದ ಬರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 7, 2026, 07:36 PM IST
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿವಾಸಿಯೂ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಹೊಂದಲೇಬೇಕು
  • ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಧಿಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
  • ಮೂಲ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೂ ಈ ಪಿವಿಸಿ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

Trending Photos

ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ.. ಈಗ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಲೋಹದಲ್ಲಿ! ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಲಾಭ..
camera icon7
copper investment guide 2026
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ.. ಈಗ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಲೋಹದಲ್ಲಿ! ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಲಾಭ..
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..
camera icon8
Gold rate today
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..
ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ರಾಶಿಗಳಿವು! ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಬರದಂತೆ ಕಾಯುವಳು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ..
camera icon6
goddess laxmi favourite zodiac sign
ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ರಾಶಿಗಳಿವು! ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಬರದಂತೆ ಕಾಯುವಳು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ..
ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಈ ಲೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ! ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯೇನು?
camera icon6
China Buying Silver
ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಈ ಲೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ! ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯೇನು?
UIDAIನಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಫೀಸು ಏರಿಕೆ!

ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯುಐಡಿಎಐ)ವೂ ಪಿವಿಸಿ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅಧಿಕ ಮಾಡಿದೆ. MyAdhaar ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಅಥವಾ MAdhaar ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡವವರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಧಿಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಿವಿಸಿ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈವರೆಗೆ ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 75 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪಿವಿಸಿ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂದರೆ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌, ಪಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಎಟಿಎಂ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವುದರಿಂದ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುದ್ರಣ, ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿತರಣೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10 ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್‌, ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಇವತ್ತಾದರೂ ದ್ವಿಶಕ ಬಾರಿಸ್ತಾರಾ ಯಂಗ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌?

ಮೂಲ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೂ ಈ ಪಿವಿಸಿ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇ-ಆಧಾರ್‌ ಮತ್ತು ಕಾಗದ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಂತೆ ಪಿವಿಸಿ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸ್ಪೀಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಮಗನ ಮದುವೆ ಡೇಟ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌.. ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆ‌ಯೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾರ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

UIDAI PVC Aadhaar carduidai gov in pvc aadhaar carduidai pvc aadhaar cardmyaadhaar uidai gov in pvc aadhaar card

Trending News