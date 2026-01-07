UIDAIನಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಫೀಸು ಏರಿಕೆ!

ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯುಐಡಿಎಐ)ವೂ ಪಿವಿಸಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅಧಿಕ ಮಾಡಿದೆ. MyAdhaar ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ MAdhaar ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡವವರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಧಿಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಿವಿಸಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈವರೆಗೆ ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 75 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಿವಿಸಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಎಟಿಎಂ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವುದರಿಂದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುದ್ರಣ, ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿತರಣೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೂಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೂ ಈ ಪಿವಿಸಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇ-ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾಗದ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಂತೆ ಪಿವಿಸಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
