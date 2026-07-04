Aadhaar Email Update: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (UIDAI) ಮಹತ್ವದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಧಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಆಧಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು UIDAI ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ನವೀಕರಿಸಲು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಆಧಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸುವವರು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆಧಾರ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನವೀಕೃತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ Aadhaar App ಅನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ OTP ದೃಢೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ 'Update Email' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಆರಿಸಿ ಹೊಸ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನ ನಮೂದಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ದೃಢೀಕರಣ, ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ. UIDAI ಕೂಡ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸದಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, myAadhaar ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇತರೆ ವಿವರಗಳ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಧಾರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.