ಯುಐಡಿಎಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಈಗ ಈ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ

Aadhaar New Rules: ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯುಐಡಿಎಐ) ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆಧಾರ್ (ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ) ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು, 2025 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುಐಡಿಎಐ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರನ್ವಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತು, ವಿಳಾಸ, ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುಐಡಿಎಐ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತು, ವಿಳಾಸ, ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯದಡಿ ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಣ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸರಳ:-
ಯುಐಡಿಎಐನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋಟೋ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಮೊದಲು ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯುಐಡಿಎಐ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ, ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ಇಪಿಕ್), ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಸರು ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು:
ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್/ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ (ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿರುವ, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಬಿಲ್ಗಳು (ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ) ಎಲ್ಲವೂ ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಥವಾ ನೋಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಮನೆ ತೆರಿಗೆ/ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ರಶೀದಿಗಳಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ವಿಳಾಸ ನವೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಹ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ನವೀಕರಿಸುವುದು?
ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ 10 ಅಥವಾ 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ e-PAN ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನವೀಕರಿಸುವುದು?
ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸಮೀಪದ ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ/ನವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ myAadhaar ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನವೀಕರಣದ ನಂತರ, ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಯುಐಡಿಎಐ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.