ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬಳಸಬೇಡಿ! UIDAI ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ

UIDAI Aadhaar rules : ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು? ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಆಧಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಿವಾಸ ಅಥವಾ ಪೌರತ್ವದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುಐಡಿಎಐ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು? : ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅದರ ದೃಢೀಕರಣವು ಪೌರತ್ವ ಅಥವಾ ನಿವಾಸದ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಪುರಾವೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆಧಾರ್ ನಿಖರವಾದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಬಾರದು. ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಉಪ-ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆದೇಶವು ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಯಾವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯ : ಆಧಾರ್ ಅನೇಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ಐಟಿಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಪ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು KYC ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೂ ಆಧಾರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಬಳಕೆ: ಎಲ್ಪಿಜಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ (ಡಿಬಿಟಿಎಲ್) ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್), ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಎಪಿವೈ) ನಂತಹ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.