UIDAI new aadhaar app: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಯುಐಡಿಎಐ (UIDAI) ನಿವಾರಿಸಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಐಡಿಎಐ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ.
UIDAI ತನ್ನ X ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಲಕ, ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಧರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ OTP ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೇಸ್ ದೃಢೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ UIDAIನ ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
Coming Soon! Update Mobile number in Aadhaar from the comfort of your home -- through OTP & Face Authentication.
No more standing in the queue at the Aadhaar Centre.
Stay tuned...
Download now!
Android: https://t.co/f6QEuG8cs0
iOS: https://t.co/RUuBvLwvsQ
Early adopters… pic.twitter.com/ZDjguIc9rZ
— Aadhaar (@UIDAI) November 28, 2025
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ತಿಂಗಳ ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು IOS ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು, ಬಳಕೆದಾರರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇದೀಗ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
* ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
* ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ 12 ಅಂಕೆಗಳ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
* ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು SMS ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅದು OTP ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
* ಈ OTPಯನ್ನ ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
* ಇದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣ (Face Authentication)ಕ್ಕಾಗಿ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ನೀವು 6 ಅಂಕಿಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
* ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
* ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಾಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
