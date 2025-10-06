English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯುಐಡಿಎಐ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ! ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ

ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Oct 6, 2025
  • ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ
  • ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು
  • ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶ

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯುಐಡಿಎಐ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ! ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯುಐಡಿಎಐ), 7 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣ (ಎಂಬಿಯು-1) ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು : 
ಉಚಿತ ಸೇವೆ: 7 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣ (MBU-1) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಶುಲ್ಕ: ಈ ಮೊದಲು ಈ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ 125 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಕಾಲಮಿತಿ: ಈ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2026 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಮತ್ತೆ 125 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ?

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶ : 
ಯುಐಡಿಎಐನ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು  ಡಿಬಿಟಿನಂತಹ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉಚಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆ : 
ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೋಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಯುಐಡಿಎಐ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ಮೊದಲ ಕಡ್ಡಾಯ ನವೀಕರಣ (MBU-1):ಮಗುವಿನ 5 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಎರಡನೇ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣ (MBU-2): ಮಗುವಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ ಎರಡನೇ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು 125 ರೂ. ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

