ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ 300 ರೂ. ಉಳಿತಾಯ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಉಡುಗೊರೆ!

ujjwala scheme: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ 300 ರೂ.ಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 9 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮರುಪೂರಣಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 12,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಗತ್ಯದ ಸುಮಾರು 60% ಆಮದುಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಡ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮೇ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ 200 ರೂ.ಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಮರುಪೂರಣಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಈಗ, 200 ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು 300 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಉಜ್ವಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 9 ಮರುಪೂರಣಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2019-20ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ರೀಫಿಲ್ 3 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 2022-23ರಲ್ಲಿ 3.68 ಮತ್ತು 2024-25ರಲ್ಲಿ 4.47 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೇ 2016 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 1, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 10.33 ಕೋಟಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್, ನಿಯಂತ್ರಕ, ಪೈಪ್, DGCC ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತ. ಉಜ್ವಲ 2.0 ರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಮರುಪೂರಣ ಮತ್ತು ಒಲೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಭರಿಸುವುದರಿಂದ, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲದೆ LPG ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
