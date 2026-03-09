ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲದೆ ₹10 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಸಾಲ!

ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ (PMMY) ಮಹಿಳೆಯರ ಈ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್, ಬೂಟೀಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಖುಷಿಸುದ್ದಿ. ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲದೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ (PMMY) ಎಂದರೇನು?
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ:
ಶಿಶು ಸಾಲ: ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ 50,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಾಲ.
ಕಿಶೋರ್ ಸಾಲ: ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಲು 50,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಲ.
ತರುಣ್ ಸಾಲ : ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 FD ಇಟ್ರೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ
ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳಾ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ 0.25% ರಿಂದ 0.50%ವರೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಬಡ್ಡಿದರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು?
ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
* ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೂಟೀಕ್ ಅಂಗಡಿ
* ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಸಲೂನ್
* ಟಿಫಿನ್ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ-ಹಪ್ಪಳದ ವ್ಯವಹಾರ
* ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು
* ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ (NBFC)ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮುದ್ರಾ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು
* ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
* ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ
* ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ
* ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಮಿತ್ರ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 120 ಡಾಲರ್ ಮುಟ್ಟಿದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ; ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?