  ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹22,239 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.2.75ರಿಂದ ಶೇ.7.05ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 31, 2025, 04:32 PM IST
  • ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ FD ಮೇಲೆ 2.75%ರಿಂದ 7.05%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ FD ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು
  • ನೀವು ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ 22,239 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ

Union Bank of India Saving Schemes: ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಶೇ.1.25ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಶೇ.5.25ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ವರ್ಷ ರೆಪೊ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇ.1.25 ರಷ್ಟು ಕಡಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇನ್ನೂ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ 22,239 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

400 ದಿನಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, FD ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ 2.75%ರಿಂದ 7.05%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ FD ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ 400 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 6.30%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.80% ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.05% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ 3 ವರ್ಷಗಳ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.00%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.50% ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75% ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

1,00,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ 22,239 ರೂ.ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ  

ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,19,562 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 19,562 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,21,341 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 21,341 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,22,239 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 22,239 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

