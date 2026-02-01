Lakhpati Didi Yojana: ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿರ್ಮಾಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಡವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತರಾಮನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಬಾರೀ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು SHE (ಸ್ವಸಹಾಯ ಉದ್ಯಮಿ) ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು..
ಇನ್ನೂ ಲಖ್ಪತಿ ದೀದಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ (Own Business) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 5ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಭಯಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ.
