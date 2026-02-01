English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Union Budget 2026: ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ 2026ರ ಹೈಲೆಟ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

Union Budget 2026: ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ 2026ರ ಹೈಲೆಟ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

Union Budget 2026 Highlights: ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಮಾಘ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ಶುಭದಿನದಂದು ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತರಾಮನ್.. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ ಹೈಲೆಟ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 1, 2026, 12:58 PM IST
  • ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌
  • ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಜೆಟ್‌ನ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು

Trending Photos

LPG Cylinder Price: ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!
camera icon5
LPG gas price hike
LPG Cylinder Price: ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌! ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು..
camera icon10
Surya Gochar 2026 Effects
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌! ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು..
penguins Love: ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗಳು ಪ್ರೊಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡೋದಂತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
camera icon8
PenguinLove
penguins Love: ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗಳು ಪ್ರೊಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡೋದಂತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
RCB ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಲೇಡಿ ಕಿಂಗ್‌.. ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ!
camera icon6
RCB ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಲೇಡಿ ಕಿಂಗ್‌.. ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ!
Union Budget 2026: ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ 2026ರ ಹೈಲೆಟ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

Union Budget 2026 Highlights: ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಮಾಘ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ಶುಭದಿನದಂದು ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಡವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತರಾಮನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

*ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ
 ಹಳೆಯ ವಲಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. 

*ಬಯೋಫಾರ್ಮಾಗೆ 10,000 ಕೋಟಿ 
ನಮ್ಮ ಗಮನ ಜೈವಿಕ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ₹10,000 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು  ಎಂದು  ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು. 

*ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಬ್​ಗೆ ಶಪಥ 
ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಬ್ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

*ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ
ಭಾರತವು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.  ಮೊದಲಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೇಕಾರರು ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ.

*ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಘೋಷಣೆ
ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ MSMEಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾಲುದಾರರು. ನಾವು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ₹10,000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

*ವಿಭಿನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳ ಕಾರಿಡಾರ್ ಘೋಷಣೆ
ವಿಭಿನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳ ಕಾರಿಡಾರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಒಡಿಶಾ, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. 
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Union Budget2026 Highlightsbudgets effectsUnion Budget 2026 goodnewsNirmala Sitharaman Budget

Trending News