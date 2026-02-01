Union Budget 2026: ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ 2026ರ ಹೈಲೆಟ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

Union Budget 2026 Highlights: ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಮಾಘ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ಶುಭದಿನದಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಡವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತರಾಮನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
*ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ
ಹಳೆಯ ವಲಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
*ಬಯೋಫಾರ್ಮಾಗೆ 10,000 ಕೋಟಿ
ನಮ್ಮ ಗಮನ ಜೈವಿಕ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ₹10,000 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.
*ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಬ್ಗೆ ಶಪಥ
ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಬ್ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
*ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ
ಭಾರತವು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೇಕಾರರು ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ.
*ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಘೋಷಣೆ
ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ MSMEಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾಲುದಾರರು. ನಾವು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ₹10,000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
*ವಿಭಿನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳ ಕಾರಿಡಾರ್ ಘೋಷಣೆ
ವಿಭಿನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳ ಕಾರಿಡಾರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಒಡಿಶಾ, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.