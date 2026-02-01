English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Union Budget 2026: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಸೇರಿದಂತೆ  ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಈ ಬಜೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 1, 2026, 12:57 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ
  • ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ʼಬಜೆಟ್‌ʼ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ
  • ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ

Union Budget 2026: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ

Union Budget 2026: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಾಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸತತ ೯ನೇ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದು ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Budget 2026: ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ.. ಏಳು ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಸೇರಿದಂತೆ  ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಈ ಬಜೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರಣ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ನಷ್ವವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿಫ್ಟಿ 50  ಸುಮಾರು 344.50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ (1.36%) ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, 24,976.15 ತಲುಪಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Budget 2026: ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮೌಂಟೇನ್‌ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ

ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ ಸುಮಾರು 991.95  (1.21%) ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, 81,277.83 ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿಪ್ಟಿ ಸುಮಾರು  781.40 (1.31%) ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, 58,829.05ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರು, ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ STT ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ವಹಿವಾಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ರ ವೇಳೆಗೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು 1,500+ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ನಿಫ್ಟಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ 11% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Union Budgetindian stock marketBSE Sensexnifty 50Nirmala Sitharaman

