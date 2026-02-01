English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Union Budget 2026: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ.! ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ

Union Budget 2026: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ.! ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಗುಪ್ತ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ  ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 1, 2026, 03:53 PM IST
  • ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ
  • ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು
  • ತೆರಿಗೆದಾರರು ಈಗ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

Union Budget 2026: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ.! ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ

ನವದೆಹಲಿ: ನೀವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರೆ, 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರುವ ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ದಂಡ ಮಾತ್ರ

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಗುಪ್ತ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯು 'ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ'ಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನು ಬೆದರಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಚಿನ್ನ! ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೇ ಬಂಗಾರ ಸಿಗುವ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಜಾಗವಿದು

ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ.ಈ ಹಿಂದೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ TCS ದರಗಳು ಶೇ 5% ರಿಂದ 20% ರಷ್ಟು ಇದ್ದವು.ಇದು ಈಗ, ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಶೇ 2% ಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಾಗಲಿ, ಕೇವಲ 2% TCS ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶ:

ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ತೆರಿಗೆದಾರರು ಈಗ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಮಮಾತ್ರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಲಮೀತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಐಟಿಆರ್-1 ಮತ್ತು ಐಟಿಆರ್-2 ಸಲ್ಲಿಸುವ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಜುಲೈ 31 ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಡಿಟ್ ಮಾಡದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರವರೆಗೆ ಗಡುವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು (ಕಡಿಮೆ/ಶೂನ್ಯ ಟಿಡಿಎಸ್) ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಜೆಟ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ, ಇದೆಲ್ಲಾ ದುಬಾರಿ! ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ..

ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ

ಇದುವರೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿವಾಸಿ NRI ಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, TDS ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಅವರು TAN ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು.ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈಗ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿದಾರರು ನೇರವಾಗಿ TDS ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ TAN ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಹು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು 15G ಮತ್ತು 15H ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಠೇವಣಿದಾರರು ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

 

