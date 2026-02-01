Union budget 2026: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ 2026-27ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 3 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಭಾರತವನ್ನು ಬಯೋಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಹಬ್ ಮಾಡುವತ್ತ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026 ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬಯೋಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ₹10,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.
ಬಯೋಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು "ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ ಶಕ್ತಿ" ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಯು ಔಷಧಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮೂರು ಹೊಸ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Presenting Union Budget 2026-27, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says,"...To develop India as a global bio-pharma manufacturing hub, I propose Bio Pharma Shakti with an outlay of Rs 10,000 crores over the next 5 years. This will build an ecosystem for domestic… pic.twitter.com/GSkyzviNHX
— ANI (@ANI) February 1, 2026