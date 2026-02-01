English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO: ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ PF ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..

EPFO: ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ PF ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..

Union Budget 2026: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ PF ಖಾತೆದಾರು ಭರ್ಜರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 1, 2026, 08:26 AM IST
  • ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದೆ.
  • ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯಗಳಿವೆ.
  • 2026ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

EPFO: ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ PF ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..

EPPF Tax Exemptions: ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೌಕರರು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.

ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ:
ಇಪಿಎಫ್‌ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೊಡುಗೆ ರೂ. 2.65 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದರೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದರೆ, ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಘಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. 2026 ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷಗಳಿರುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Budget 2026: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ! ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಕಡಿವಾಣ? ಖರೀದಿಸುವ ನಿಯಮವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ!

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ:
ಪ್ರಸ್ತುತ, ನೀವು ಸತತ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ?
ಇಪಿಎಫ್ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು 21 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 21 ಸಾವಿರ ರೂ.ವರೆಗೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುವವರು ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ:
ಪ್ರಸ್ತುತ, 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 1,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೌಕರರು ಈಗ 5,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Budget 2026: 75 ವರ್ಷಗಳ ಬಜೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ! ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್?

