  • Union Budget 2026: ಬಜೆಟ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ಯಾವುದು ಇಳಿಕೆ, ಯಾವುದು ಏರಿಕೆ?

Union Budget 2026: ಬಜೆಟ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ಯಾವುದು ಇಳಿಕೆ, ಯಾವುದು ಏರಿಕೆ?

Budget 2026: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆಯ ನಂತರ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದಿದ್ದೆ..ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ದುಬಾರಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 1, 2026, 02:00 PM IST
  • ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ
  • ಆಮದು ಮಾಡಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್

Union Budget 2026: ಬಜೆಟ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ಯಾವುದು ಇಳಿಕೆ, ಯಾವುದು ಏರಿಕೆ?

Budget 2026: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಆಮದುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇತರವು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವುದು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿರ್ಮಲ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ 2026ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಲವು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ  ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಆಮದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ ಮುಗಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Lakhpati didi yojana: ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​..!ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು, ಇದು ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು. ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್‌ನಂತೆ, ಯಾವ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಜೇಬಿಗೆ ಕುತ್ತು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸತ್ತನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು, ಇದು ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

*ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜರ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ!
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆ ಇದು ಹಬ್ಬದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ಪಿಸಿಬಿಎ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ  ಆಪಲ್, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ.

*ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಧುಮೇಹ ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆ ಅಗ್ಗ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಧುಮೇಹ ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರು ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡಿಸಿದರು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆ ವೇಳೆ ದೇಶವನ್ನು ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಬ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬದ್ದ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ 17 ಬಗೆಯ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದುಬಾರಿ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

*ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಅಗ್ಗ
ಇವಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

*ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹಣ ರವಾನೆಗಳು ಅಗ್ಗ
ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆ (TCS) ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

*ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದುಬಾರಿ
ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್: ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸೆಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸಿಗರೇಟ್, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ.

*ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್‌ಗಳು ಅಗ್ಗ
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್‌ಗಳು ಅವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಅವು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ.

*ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ದುಬಾರಿ
ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್: ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಎಸ್‌ಟಿಟಿ) ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ & ಆಪ್ಷನ್ಸ್ (ಎಫ್ & ಒ) ವಹಿವಾಟು ದುಬಾರಿಯಾಯಿತು.ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

*ಆಮದು ಮಾಡಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

