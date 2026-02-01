English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Union Budget 2026: ಏನಿದು Bharat-VISTAAR AI ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್? ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭವೇನು?

Union Budget 2026: ಏನಿದು Bharat-VISTAAR AI ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್? ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭವೇನು?

Bharat-VISTAAR: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಅನ್ನು ಬಹುಭಾಷಾ, ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಫೆಡರೇಟೆಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು ಅದು ಕೃಷಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 1, 2026, 04:50 PM IST
  • ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ
  • ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರದೇಶವಾರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿ
  • ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಕೃಷಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

Trending Photos

Cj Roy: ರಾಯ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ ಹನುಮಂತ ಕುರಿಗಾಯಿಗೆ ಈ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ?
camera icon7
Hanumantha Lamani
Cj Roy: ರಾಯ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ ಹನುಮಂತ ಕುರಿಗಾಯಿಗೆ ಈ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ?
ಗುರು-ಶುಕ್ರರಿಂದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ
camera icon6
Navpancham yoga
ಗುರು-ಶುಕ್ರರಿಂದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ
Gold Price crash: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..
camera icon6
Gold prices crash
Gold Price crash: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..
ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ..
camera icon9
sun rahu conjunction 2026 effects
ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ..
Union Budget 2026: ಏನಿದು Bharat-VISTAAR AI ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್? ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭವೇನು?

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ 2026 ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ (Bharat-VISTAAR) ಎಂಬ AI ಆಧಾರಿತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಈ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಾಧನವು ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳು, ಮಣ್ಣು, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ಅಗ್ರಿಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ICAR ನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ, ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಏನಿದು ಭಾರತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್?

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಭಾರತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಅನ್ನು ಬಹುಭಾಷಾ, ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಫೆಡರೇಟೆಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು ಅದು ಕೃಷಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ವರ್ಚುವಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ (VISTAAR) ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಕೃಷಿ-ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ICAR ನ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಪ್ರದೇಶ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ! ಯಾರಿವರು ಗೊತ್ತೆ?

ಬೆಳೆಗಳು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಕುರಿತು AI ಆಧಾರಿತ ಸಲಹೆಗಳು:

ಈ AI ಉಪಕರಣವು ಬೆಳೆ ಮಾದರಿಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಕಿಸಾನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ:

ಭಾರತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ವೇದಿಕೆಯು ಕಿಸಾನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡಲಿದ್ದು, ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.API ಮೂಲಕ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಧ್ವಾನಿ AI ಯ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಕಿಸಾನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಬಲ ಜಾಲವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಪಿಎಸ್‌ ಪಿಂಚಣಿ 7500 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!

ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಜಾಲದ ವಿಸ್ತರಣೆ:

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಿಹಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,000 ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು AI ಆಧಾರಿತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ನಿಂದ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಭಾಷಿಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ.ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ರೈತರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಗ್ರದ ಕೃಷಿ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಕ್‌ಸ್ಟೆಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮೀಸಲಾದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಲಹಾ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author
Budget 2026Bharat Vistaar appsBharat Vistaar platformBharat Vistaar AI platformAI for farmers India

Trending News