ಬಜೆಟ್ 2026 ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆಯೇ?

Union budget 2026 : ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಆ ದಿನ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 75,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ದಂಪತಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಂಪತಿ ತೆರಿಗೆ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ರೈತರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6,000 ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು 9,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿ ಥಾಯ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ-ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೂ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.