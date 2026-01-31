Union Budget EPF announcement: ಮುಂಬರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 15,000 ದಿಂದ ರೂ. 25,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಪಿಎಫ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2014 ರಿಂದ ಈ ಮಿತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಕೆಳ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಜಾಲದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 25,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶಾಲ ಗುಂಪನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 15,000 ರಿಂದ ರೂ. 25,000 ವರೆಗೆ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಕಡಿತವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿತವು ಸಂಬಳದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉಳಿತಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ-ತೀವ್ರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ-ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾದ ಇಪಿಎಫ್, ಪಿಂಚಣಿ (ಇಪಿಎಸ್), ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವಿಮೆ (ಇಡಿಎಲ್ಐ) ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸೀಲಿಂಗ್ಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಹಿಂದೆ ಕಾನೂನು ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ವೇತನ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಪಿಎಫ್ ಮಿತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಮುಖ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೆಂದರೆ, 15,000 ರೂ.ಗಳ ಮಿತಿಯು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ತಕ್ಷಣದ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರಬಹುದಾದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
