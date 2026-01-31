English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಜೆಟ್‌ ಸೋರಿಕೆಯಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ! ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದಿಂದ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ..

ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಜೆಟ್‌ ಸೋರಿಕೆಯಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ! ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದಿಂದ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ..

Budget Leak: ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಜೆಟ್‌ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಏಕೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 31, 2026, 01:09 PM IST
  • ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯ.
  • ಈ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿದೆ.
  • ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಹರು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು.

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಧರಿಸಬೇಡಿ..
camera icon6
zodiacsigns
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಧರಿಸಬೇಡಿ..
ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್! ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ..
camera icon6
Gold rate
ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್! ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ..
ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ Ambassador ಆಗ್ತಾರಾ
camera icon5
gillinata
ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ Ambassador ಆಗ್ತಾರಾ
ಸತತ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ʼಬಬಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್‌ʼನಿಂದ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್‌! 1979 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ?
camera icon6
Gold price today
ಸತತ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ʼಬಬಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್‌ʼನಿಂದ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್‌! 1979 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ?
ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಜೆಟ್‌ ಸೋರಿಕೆಯಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ! ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದಿಂದ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ..

Budget Leak: ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲ್ಪಡುವವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸೋರಿಕೆಯಾದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಜೆಟ್ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತದ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಅದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು, 1950 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಸೋರಿಕೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೇಶ ಎದುರಿಸಿದ ಈ ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. 1950 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು, ಇದು ದೇಶವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ಬಜೆಟ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ಸೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ವಿಭಾಗಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಹರು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕಾರ್‌ಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.. ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

ಇಂದು, ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1950 ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಪಾಠ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬಜೆಟ್ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನೂ ಈ ಮೂರು ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ತಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ಭರವಸೆಗಳ ನಡುವೆ, ಈ ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ ದಿನದವರೆಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌

ಇದು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. 1950 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋರಿಕೆ ಘಟನೆಯಿಂದ ದೇಶ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಇದು. 1950 ರ ಸೋರಿಕೆ ಭಾರತೀಯ ಬಜೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಹಗರಣ ಇಂದಿನ ಕಠಿಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು. ಆ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಜೆಟ್ ಗೌಪ್ಯತೆಯು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್ ದಿನವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೌನ, ​​ಆ ಗೌಪ್ಯತೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಕಹಿ ನೆನಪಿನ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Budget LeakBudget 2026India Budget HistoryBudget Leak 1950Union Budget Secrecy

Trending News