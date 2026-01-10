Union Budget Tax Slab Limit: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಜನವರಿ 28ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 9ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 28ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಜ.29ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಎಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು... ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಜನವರಿ 14 ರಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 3,000 ರೂ.
ಮಿತಿ 35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ..?
ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 24 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ 24 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರ ತೆರಿಗೆ ದರವು ಶೇ.30ರಷ್ಟಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 35 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಅನ್ನೋ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಿತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರವು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿತದ ಮಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು 50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು EMI ಕಟ್ಟಬೇಕು?ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ