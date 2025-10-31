English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ: ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ

Vegetables Price Hike: ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ 'ಮೊಂತಾ ಚಂಡಮಾರುತ'ದ ಪರಿಣಾಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 31, 2025, 12:41 PM IST
  • ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೊಂತಾ ಚಂಡಮಾರುತ ಹಾವಳಿ
  • ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಮೊಂತಾ
  • ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಪಾರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ, ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ: ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ

Vegetables Price Hike: ಮೊಂತಾ ಚಂಡಮಾರುತ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವರುಣಾರ್ಭಟದಿಂದ ಹಲವೆಡೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 

ಹೌದು, ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. 

ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಆಗಸ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ:-
ತರಕಾರಿ (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ) ಬೆಲೆ(ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)
ಈರುಳ್ಳಿ 40 ರಿಂದ 50
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ 140 ರಿಂದ 150
ಬೀನ್ಸ್ 90 ರಿಂದ 100
ಜವಳಿಕಾಯಿ 100 ರಿಂದ 120
ಶುಂಠಿ 100 ರಿಂದ 110
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 90 ರಿಂದ 100
ತೊಗರಿಕಾಯಿ 80 ರಿಂದ 100
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 80 ರಿಂದ 100
ಟೊಮೊಟೋ 30 ರಿಂದ 40
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 50 ರಿಂದ 60
ಹೀರೇಕಾಯಿ 50 ರಿಂದ 60
ಬದನೆಕಾಯಿ 60 ರಿಂದ 70
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ 70 ರಿಂದ 80
ಬಿಟ್ರೂಟ್ 70 ರಿಂದ 80
ಹೂಕೋಸು 80 ರಿಂದ 90
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 80 ರಿಂದ 90
ಬಟಾಣಿ ಫಾರಂ 260 ರಿಂದ 270

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

