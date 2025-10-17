ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ : ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ (DR) ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಶೇ. 55 ರಿಂದ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸುಮಾರು 28 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
28 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ :
ಈ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 28 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಗುರುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ 1.482 ಮಿಲಿಯನ್ ರಾಜ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ "ಬೋನಸ್" ಘೋಷಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 1,022 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೋನಸ್ ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ 6,908 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 30 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
