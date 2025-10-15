English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 15, 2025, 07:50 PM IST
  • ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಂತೋಷಪಡುವ ಘೋಷಣೆ
  • ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್
  • ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಆದೇಶ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ : ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಆದೇಶ

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ,  ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಂತೋಷಪಡುವ ಘೋಷಣೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯು ರಾಜ್ಯದ ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ  ಬೋನಸ್ : 
ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ರಾಜ್ಯದ 14.82 ಲಕ್ಷ ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಾಜ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮಿತಿ ರೂ. 7,000 ಆಧರಿಸಿ, ನೌಕರರು 30 ದಿನಗಳ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಈ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ರೂ. 6,908 ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Gold price rise: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿರ್ಧಾರ! ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಲು ಇದೇ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ.

ಈ ಬೋನಸ್ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು, ರಾಜ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ನೆರವು ಪಡೆಯುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬೋನಸ್‌ನ 75 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 25 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, 75 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು NSC ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವರ PPF ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026 ರೊಳಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ನೌಕರರು ಪೂರ್ಣ ಬೋನಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 2024-25 ರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರು ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬೋನಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ 1,022.75 ಕೋಟಿ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 1,482,187 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 880,187 ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುವವರು, 500,000 ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 100,000 ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು 2,000 ದೈನಂದಿನ ವೇತನ ಪಡೆಯುವವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್

ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ : 
ಬೋನಸ್ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. 

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

