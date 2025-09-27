ಕೈಸೇರಲಿದೆ ಶೇಕಡಾ 55ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ! ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದ ನೌಕಕರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು

ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ, ಜನವರಿ 1, 2025 ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇ. 53 ರಿಂದ ಶೇ. 55 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 8.5 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50 ರಿಂದ 53 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಾಝಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪಿಎಸ್ಯು) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜನವರಿ 1, 2025 ರಿಂದ, ಪಿಎಸ್ಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಶೇಕಡಾ 53 ರ ಬದಲಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 55ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸುಮಾರು 8.5 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೌಕರರಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿವೆ, ಇದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಕರೆದಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿನ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ನೌಕರರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಡಿಎಯನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶೇಕಡಾ 53 ರಿಂದ 55 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.