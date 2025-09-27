English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೈಸೇರಲಿದೆ ಶೇಕಡಾ 55ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ! ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದ ನೌಕಕರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು

ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 27, 2025, 03:01 PM IST
    • ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಹೆಚ್ಚಳ
    • ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ
    • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ ನಿರ್ಣಯ

ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ, ಜನವರಿ 1, 2025 ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇ. 53 ರಿಂದ ಶೇ. 55 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 8.5 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಖಚಿತ

ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50 ರಿಂದ 53 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಾಝಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪಿಎಸ್‌ಯು) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜನವರಿ 1, 2025 ರಿಂದ, ಪಿಎಸ್‌ಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಶೇಕಡಾ 53 ರ ಬದಲಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 55ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸುಮಾರು 8.5 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನೌಕರರಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿವೆ, ಇದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಕರೆದಿವೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿನ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ನೌಕರರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇವಲ ರೂ.333 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ 17 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು! ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು

ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಡಿಎಯನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶೇಕಡಾ 53 ರಿಂದ 55 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Dearness AllowanceDADA increase

