Aadhaar Card Latest News: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ, ನಂಬರ್ ಏನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೂ, ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Aadhaar Card Update: ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ (Aadhaar Card) ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೀಗ UIDAI ಹೊಸ ಆಪ್ (New App) ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ "ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್" ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನಾಗರಿಕರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಆಧಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೀಗ ಇದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳನ್ನು, ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತಂದಿರುವುದಾಗಿ ಯುಐಡಿಎಐ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಆಪ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭ
ಹೌದು, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಇ-ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ತು ಪರಿಹಾರ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕೂತಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೊಸ ವಿಳಾಸ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಂಚಕರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಲಾಕ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಯಾರೂ ದುರುಪಯೋಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಆಧಾರ್ ಆಪ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಭದ್ರತಾ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದಿಗೂ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.