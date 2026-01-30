English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • UPI New Rules: ಇನ್ಮುಂದೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಯುಪಿಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಧಾನ

UPI New Rules: ಇನ್ಮುಂದೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಯುಪಿಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಧಾನ

UPI New Rules: ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ₹2000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ, ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 30, 2026, 04:18 PM IST
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ
  • ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪಾವತಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ
  • ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮ ತಿಳಿಯಿರಿ

Trending Photos

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಸಾಲು ಸಾಲು ವೈಫಲ್ಯ.. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ವೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್!
camera icon6
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಸಾಲು ಸಾಲು ವೈಫಲ್ಯ.. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ವೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್!
ಮಂಗಳ ದೋಷ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಒಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಫಿಕ್ಸ್..‌
camera icon8
Mangal Dosha Remedies
ಮಂಗಳ ದೋಷ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಒಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಫಿಕ್ಸ್..‌
Trisha Krishnan: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Trisha Krishnan
Trisha Krishnan: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮದುವೆ ಗಾಸಿಪ್‌ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ!
camera icon7
rashmika mandanna
ಮದುವೆ ಗಾಸಿಪ್‌ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ!
UPI New Rules: ಇನ್ಮುಂದೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಯುಪಿಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಧಾನ

UPI New Rules: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಸಹ ಒಂದು. ದಿನಸಿ ತರುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಲ್‌ ಪಾವತಿ, ಶಾಪಿಂಗ್‌ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಪಿಐ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು,  ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ₹2000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪಾವತಿ ವೇಳೆ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ನಿಯಮವು ವಿಫಲ ಪಾವತಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೂಡ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಯುಪಿಐ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗಲಿದೆ?
ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ₹2000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಮರು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕು. ನಂತರವಷ್ಟೇ ಪಾವತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಯುಪಿಐ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾವತಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಚೀನಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ: ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ

ಯುಪಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?
ಯುಪಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 

ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬಳಕೆದಾರರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಯುಪಿಐ (UPI) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು, ಪರಿಶೀಲನಾ ವಿನಂತಿಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO 3.0: ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್‌ ನವೀಕರಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ & ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಹೊಸ ಯುಪಿಐ ನಿಯಮದ ಪ್ರಯೋಜನ:
* ಯುಪಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ವಂಚನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ. 
* ಇದು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅನಧಿಕೃತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 
* ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ
* UPI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

UPI new RulesUPIUPI PaymentsDigital PamentUPI rules

Trending News