UPI New Rules: ಸೆ.15ರಿಂದ UPI ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಿತಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು NPCI ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 14, 2025, 02:19 PM IST
  • NPCIನಿಂದ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ
  • 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ

UPI New Rules: ಸೆ.15ರಿಂದ UPI ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

UPI New Rules: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಅಂಗಡಿಯವರು / ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎನ್‌ಪಿಸಿಐ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರ 12 ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟು ಮಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ UPI ವಹಿವಾಟು ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ

ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಿತಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು NPCI ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಿತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಇ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ/ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮಿತಿಯೂ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ P2P (ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ) ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ UPI ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: E-PAN Card: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಗ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಿತಿ ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟು ಮಿತಿ
ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು (ಹೂಡಿಕೆಗಳು) 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ವಿಮೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಇ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳ (GeM) 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಪ್ರಯಾಣ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿಗಳು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ವ್ಯಾಪಾರ/ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾವತಿಗಳು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ UPI ಬಳಕೆ  

UPI ವಹಿವಾಟು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ UPI ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ UPI ಅನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು UPI ಬಳಸಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪಾವತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: NPS vs UPS : ಇವೆರಡು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

UPIUPI rulesUPI new RulesUPI TransactionUPI Transaction Limit

