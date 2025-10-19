ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯುಪಿಐ! ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್‌ ಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇರಲ್ಲ

Upi payment app: ಭಾರತದ ಯುಪಿಐ (UPI – Unified Payments Interface) ಈಗ ದೇಶದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈಗ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೌದು, ಭಾರತೀಯರು ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಗದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾದುದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮದ (NPCI) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಭಾಗವಾದ NIPL ಮತ್ತು NTT DATA Japan ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭಾರತೀಯರಿಂದ UPI ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇವಲ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು — ಪಾವತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯರು ಜಪಾನ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿಯಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರವರೆಗೆ 2.8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜಪಾನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅವರಿಗೂ, ಜಪಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೊ ಸಹ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. “ಇದು ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಲಿದೆ,” ಎಂದು NTT DATA Japan ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾವತಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಸನೋರಿ ಕುರಿಹರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಯುಎಇ, ನೇಪಾಳ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಈಗ ಜಪಾನ್ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದೇಶ ಆಗಿ ಈ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 491 ಮಿಲಿಯನ್ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಮತ್ತು 6.5 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಲಭ, ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ, ಶಾಪಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.