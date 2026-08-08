/UPI Transaction Charges: ಯುಪಿಐ ಶುಲ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

UPI Transaction Charges: UPI ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. UPI ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು UPI ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹2,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ GST ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಹರಿದಾಡಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ 2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತ್ತು.
ಇದರ ನಡುವೆ UPI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಹಿವಾಟುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ (MDR) ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. MDR ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಪರವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಲ್ಕ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು UPI ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ “ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫೀ”ಗೆ ಸಮಾನವಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯ UPI ಪಾವತಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಬರುತ್ತಾ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ₹100, ₹500 ಅಥವಾ ₹1,000 ಪಾವತಿಸಿದಾಗ, ಆ ಪಾವತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ UPIಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕರಹಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದು. ಕೇಂದ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ UPI ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ MDR ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ UPI ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ GST ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಇನ್ನುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು UPI ಪಾವತಿಗೂ ಶುಲ್ಕವೆಂಬ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಂಬಬಾರದು.
MDR ಚರ್ಚೆ ಏಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ?
UPI ಬಳಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಪಾವತಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಗಿದಾರರ ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, MDR ಜಾರಿಯಾದರೂ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಶುಲ್ಕ ಎಂದೇ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. MDR ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾವತಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಲ್ಕವಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, UPI P2M ಅಂದರೆ Person-to-Merchant ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ MDR ಶೂನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಶುಲ್ಕ ಬೀಳುತ್ತಾ?
ಇದೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. MDR ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದರೂ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗಲೇ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಹಿವಾಟಿನ ಸ್ವರೂಪ, ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ UPI ಶುಲ್ಕ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು QR ಪಾವತಿಗೂ ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮೂಡಿಸಬಹುದು.
UPI ವಹಿವಾಟು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ UPI ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ UPI ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 2026ರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,264.11 ಕೋಟಿ UPI ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ₹29.53 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 691 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು UPI ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ UPI ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯವು ದಾಖಲೆಯ ₹29.9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪಿತ್ತು. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ₹28.9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 20% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ UPI ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ UPI ವಿಸ್ತರಣೆ
UPI ಕೇವಲ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳು, ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು QR ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ UPI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು UPIಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ UPI ವಹಿವಾಟಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
11ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ UPI ಬಳಕೆ
UPI ಈಗ ಭಾರತದ ಗಡಿಯನ್ನೂ ದಾಟಿದೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ UPI ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೇಂದ್ರದ 2026ರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, UPI ಈಗ ಹಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಕೂಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಒಟ್ಟಾರೆ UPI ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಜನರು ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ UPI ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಂಬಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ MDR ಕುರಿತು ನಡೆಯುವ ನೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ವಸೂಲಾಗುವ UPI ಶುಲ್ಕ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ NPCI ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ UPI ಬಳಕೆದಾರರು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.