English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ದಡ ಸೇರುತ್ತಿದೆ ಬಂಗಾರ.. ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಚಿನ್ನ!

ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ದಡ ಸೇರುತ್ತಿದೆ ಬಂಗಾರ.. ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಚಿನ್ನ!

Uppada coast Gold Hunting: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ದಡ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 3, 2025, 01:52 PM IST
  • ಕಾಕಿನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ್ಪಡ ಕಡಲತೀರವು ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿತ್ತು.
  • ಉಪ್ಪಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
  • ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪ್ಪಡ ಕರಾವಳಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು.

Trending Photos

5 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ!
camera icon8
Luckiest Zodiac: Good luck
5 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ!
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..
camera icon6
500 Rupees Notes
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..
ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon5
Kendra Trikona Raj Yoga
ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ..! EPFO ದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ..!
camera icon5
Employee Enrollment Scheme 2025
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ..! EPFO ದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ..!
ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ದಡ ಸೇರುತ್ತಿದೆ ಬಂಗಾರ.. ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಚಿನ್ನ!

Uppada coast: ಕಾಕಿನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ್ಪಡ ಕಡಲತೀರವು ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಂಡಮಾರುತವು ಈಗ ಉಪ್ಪಡ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯರು ಉಪ್ಪಡ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳೇ ಎಂದು ಯಾರೂ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಉಪ್ಪಡ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಉಪ್ಪಡ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಉಪ್ಪಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ, ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ದಡವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಡದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯೂ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಬಂದು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪ್ಪಾದ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಎಂದು ಯಾರೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ

ಮೊಂತಾ ಚಂಡಮಾರುತದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪ್ಪಡ ಕರಾವಳಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು. ಆ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಅಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಲೆಗಳು ಎದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಸಮುದ್ರ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜರ ನಿವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಈ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ, ಮಾಂಥ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ, ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಉಪ್ಪಾಡ ಕಡಲತೀರವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಣ್ಣ, ಹೊಳೆಯುವ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉಪ್ಪಾಡ ಕಡಲತೀರದ ಮರಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದೋ ಚಿಕ್ಕದೋ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಶೋಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿನ್ನವೇ? ಉಪ್ಪಾಡ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೆನೆಯಲ್ಲಿಡುವುದಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖರೀದಿಗಿಂತಲೂ ಡಬಲ್‌ ಲಾಭ !

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Uppada coast: ಉಪ್ಪಡ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ದಡ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..

Trending News