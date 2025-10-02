ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ತುರ್ತು ಆದೇಶ: ಯುಪಿಎಸ್ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನವೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (PFRDA) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯು UPS ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಡುವನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? :
"ಯುಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಯ್ಕೆ, ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ, ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಮೃತ ಮಾಜಿ ನಿವೃತ್ತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿವಾಹಿತ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಯುಪಿಎಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು, ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 30, 2025 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬಂದ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಗಡುವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಡೇಟಾ ಹೇಳುವುದೇನು ? :
- ಜುಲೈ 20 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸುಮಾರು 31,555 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಯುಪಿಎಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
- ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕದ ವೇಳೆಗೆ 2.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100,000 ಜನರು ಯುಪಿಎಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. .
- ಸರ್ಕಾರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
- ಯುಪಿಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ವೇತನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಯುಪಿಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು? :
- ಯುಪಿಎಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ಮೂಲ ವೇತನದ 50% ರಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸೇವಾ ಅವಧಿ 10 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಯುಪಿಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ 10% ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು 18.5% ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಗಾತಿಯು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ OPS ನಂತೆ ಪಿಂಚಣಿಯ 60% ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.