ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ : ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ : ಬಹು ಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಯುಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ನಿರಾಳರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ:
ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದರೆ, ತನ್ನ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ, ನೌಕರರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವು, ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಮಗ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದವೇನು? :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಮಾರು 24 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS)ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS)ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದರೆ, ನಿಜವಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲಿಕೆಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ದೂರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (NPS) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2004 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (OPS) ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ NPS ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಆದರೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. NPS ಹಲವಾರು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ದೂರುತ್ತವೆ.
ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಗ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ NPS ಮತ್ತು OPSನ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.