9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ !ಚುರುಕಾಗುವುದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

US ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿ, USನಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. Fed ನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ, US ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ. US ನಲ್ಲಿ ಸಾಲದ EMI ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. Fed ನಿರ್ಧಾರದ ಪರಿಣಾಮವು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪರಿಣಾಮ :
ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಬಡ್ಡಿದರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು 4% ರಿಂದ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಫೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತವು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಸಾಲಗಳು ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಜನರ ಖರ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತದಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳತ್ತ ತಿರುಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಐ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಎಫ್ಐಐ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಕರ್ಷಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ :
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಡಾಲರ್ನ ಬಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತೈಲ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ಸರಕುಗಳ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ನಿರ್ಧಾರವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತ್ವರಿತ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ತಿರುಗಬಹುದು, ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಜನರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಸಾಲಗಳ ಉಡುಗೊರೆ :
ಫೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆಯೂ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ್ಗದ ಸಾಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಎಂಐಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
