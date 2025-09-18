English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ !ಚುರುಕಾಗುವುದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 18, 2025, 10:45 AM IST
  • USನಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
  • ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ
  • ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಲಿಕೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ

Trending Photos

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
camera icon4
Smart TV
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ..! ಆಕೆಗೆ ನೀಡುವ ಹಣದಲ್ಲಿ 1 ಊರು ಜೀವಿಸುತ್ತೆ
camera icon5
Sydney Sweeney
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ..! ಆಕೆಗೆ ನೀಡುವ ಹಣದಲ್ಲಿ 1 ಊರು ಜೀವಿಸುತ್ತೆ
ಅಪ್ಪಾ ಅಂದು ಅದೇ ನಟನ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌, 10 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಮಗಳು, 20ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ.! ಇದೆಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ
camera icon6
actress raasi
ಅಪ್ಪಾ ಅಂದು ಅದೇ ನಟನ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌, 10 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಮಗಳು, 20ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ.! ಇದೆಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ
ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು.. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು!
camera icon6
Top 10 gold mines in India
ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು.. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು!
9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ !ಚುರುಕಾಗುವುದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

US ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿ, USನಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. Fed ನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ, US ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ. US ನಲ್ಲಿ ಸಾಲದ EMI ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. Fed ನಿರ್ಧಾರದ ಪರಿಣಾಮವು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿರ್ಧಾರ  ಪರಿಣಾಮ   : 
ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಬಡ್ಡಿದರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು 4% ರಿಂದ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಫೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತವು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಸಾಲಗಳು ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಜನರ ಖರ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತದಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳತ್ತ ತಿರುಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಐ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಎಫ್‌ಐಐ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಕರ್ಷಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ PFRDA:ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಿಗುವುದು ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯೋಜನ

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ : 
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಡಾಲರ್‌ನ ಬಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತೈಲ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಸರಕುಗಳ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ನಿರ್ಧಾರವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತ್ವರಿತ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ತಿರುಗಬಹುದು, ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.  ಇದು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

ಜನರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಸಾಲಗಳ ಉಡುಗೊರೆ : 
ಫೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆಯೂ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ್ಗದ ಸಾಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಎಂಐಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : EPFO: ನೀವು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರೇ... ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ... ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

US Federal BankUS Fed InterestGold priceIndian Share MarketBombay Stock market Index

Trending News