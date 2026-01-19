ಮುಂದಿನ ವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಸುಲಭ ಖರೀದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌..

Gold price prediction 2026: ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 2.7 ರಷ್ಟು (ರೂ. 3,698) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ರೂ. 1,43,590 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಮೆಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $ 4,650.50 ರ ಗಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿವೆ.
ಇರಾನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿವೆ. ಯುಎಸ್ ಫೆಡ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಭರವಸೆಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೀಸಲುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇ. 14 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,92,960 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ $93.75 ತಲುಪಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸರಕು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,46,000 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,750 ತಲುಪಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $100 ಗಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕಣ್ಣು:
US ದತ್ತಾಂಶ: ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ದತ್ತಾಂಶ.
ಚೀನಾ ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಚೀನಾದಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲೋಹಗಳ ದತ್ತಾಂಶವು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಭಾಷಣ: ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಲೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಸಹಜವಾದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ಕ್ರೆಡ್ ಮನಿ ಸಿಇಒ ವಿಜಯ್ ಕುಪ್ಪಾ ಹೇಳಿದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.