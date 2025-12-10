English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಫೆಡ್ ದರ ಕಡಿತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

ಫೆಡ್ ದರ ಕಡಿತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

US fed rate: ಅಮೆರಿಕಾದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 10, 2025, 01:14 PM IST
  • ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $60 ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
  • ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಲಯಗಳು 2030 ರವರೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ.
  • ಯುಎಸ್‌ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ.

ಫೆಡ್ ದರ ಕಡಿತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

US fed rate: ಅಮೆರಿಕಾದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು, ಆದರೆ ಪೂರೈಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $60 ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:21ಕ್ಕೆ (ET) (2021 GMT) ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 0.6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $4,211.77 ತಲುಪಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ ಡೆಲಿವರಿಗಾಗಿನ ಯುಎಸ್ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಶೇ. 0.4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $4,236.2 ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು.

ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ
ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇ. 4.3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಗೊಂಡು ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $60.74 ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಸಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು FOREX.com ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದ ಫವಾದ್ ರಜಾಕ್ಜಾದಾ ಅವರು, "ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಖರೀದಿಯ ವೇಗವು ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ : ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, GST ನಂತರ ಇದೀಗ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರಿ

ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೂಲಗಳು: ಸಿಲ್ವರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ (Solar Energy), ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು (EVs) ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಹಾಗೂ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಲಯಗಳು 2030 ರವರೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ.

ಇತರ ಕಾರಣಗಳು: ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ದಾಸ್ತಾನು, ಫೆಡ್‌ನಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಯುಎಸ್‌ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ.

ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಾರಿಯಾ ಸ್ಮಿರ್ನೋವಾ ಅವರು, "ಲೋಹಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದ ಹೊರತು, ಬೆಳ್ಳಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ದಾರಿ ಒಂದೇ, ಅದು ಏರಿಕೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿರ್ಧಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಯುಎಸ್ ನೀತಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಫೆಡ್‌ನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಭೆಯು ಬುಧವಾರ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ 25-ಬೇಸಿಸ್-ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 87.4 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ : ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಆರ್‌ಜೆಒ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಜ್ಞ ಬಾಬ್ ಹ್ಯಾಬರ್‌ಕಾರ್ನ್ ಅವರು, "ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನೆಯು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು-ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಯುಎಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ JOLTS ವರದಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು 7.67 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಏರಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ, ಇದು 7.15 ಮಿಲಿಯನ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದು, ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿನ್ನವು ಉದ್ಯೋಗ ವರದಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹ್ಯಾಬರ್‌ಕಾರ್ನ್ ಹೇಳಿದರು. "2026 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವು ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $5,000 ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ : ಆದರೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

