ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ:‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ!

Gold-Silver Price Crash: ನಿನ್ನೆ (ಮಾರ್ಚ್ 19 ಗುರುವಾರ) ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 12ರಷ್ಟು ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 29,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕುಸಿತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಶೇಕಡಾ 6ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 9,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುರುವಾದ ಕೂಡಲೇ ಬುಧವಾರದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ 2,48,194 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯತೊಡಗಿತು. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 12ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಯಿತು. ಸದ್ಯ 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 29,700 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,18,411 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೇ ಜನವರಿ 29 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 4,20,048 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವ ಚಿನ್ನ:
ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ (ಮಾರ್ಚ್ 18) ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ MCX ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,53,025 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಗುರುವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 19) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೇಕಡಾ 6ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 1,43,844 ರುಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಇದರರ್ಥ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಚಿನ್ನದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 1,93,096 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸುಮಾರು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ನಿಲುವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡರ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ. ಈಗ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರಿಗೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಡಾಲರ್ ಪರಿಣಾಮ ಏನು?
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ನ ಮೌಲ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.