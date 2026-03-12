ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಂತ್ಯ.. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ!

Gas Supply: ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತವೂ ಸಹ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ. ದಾಳಿಯ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಭಾರಿ ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾರಿ ಅನಿಲ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸರಕುಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸರಕುಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. OMC ಗಳು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ.. ಈ ಹಿಂದೆ, 45 ಪ್ರತಿಶತ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 55 ಪ್ರತಿಶತ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸುಮಾರು 75 ಪ್ರತಿಶತ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 25 ಪ್ರತಿಶತ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಆತುರಪಡಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆಗೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..