/ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ?

US President Donald Trump single statement: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಭೀಕರವಾದ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 8 ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಹಿವಾಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1677 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕುಸಿತವಾದರೆ, ಎನ್ಎಸ್ಇ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಘರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಂತರ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಘರ್ಷಣೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 400 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕುಸಿದರೆ, 139 ಅಂಕಗಳು ನಿಫ್ಟಿ ಕುಡಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇತ್ತ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 1677.1 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 2.15 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು 76,503,60ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ ಕೂಡ 516.60 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 2.1 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು 23882.05 ರಷ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯವು ಆರಂಭವಾದಾಗ ಇದ್ದ ವಹಿವಾಟು 4,80,20,223 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ 4,71,78,619 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆತಂಕ ತರಿಸಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಸೈನ್ಯವು ತೈಲದ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಹೊಸ ಘರ್ಷಣೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಭಾರೀ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ದರ 77 ಡಾಲರ್ ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.