ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌! ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈತರಿಗೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌!

US Trump Tax: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಕೆನಡಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 9, 2025, 11:10 AM IST
  • ಸುಂಕಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ
  • ಆಮದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ

US Trump Tax: ಅಮೆರಿಕದ ರೈತರು ಅಗ್ಗದ ವಿದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಭಾರತೀಯ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಒತ್ತಾಯದ ನಂತರ, ಟ್ರಂಪ್ ಈಗ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ರೈತರಿಗೆ $12 ಬಿಲಿಯನ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಬೇಲ್‌ಔಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳಂಗಣ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸುಂಕದ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ರೈತರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆದ ಅಕ್ಕಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ವದೇಶಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಗ್ಗದ ವಿದೇಶಿ ಸರಕುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೈತರ ಆದಾಯ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು “ಕಠಿಣ ಸುಂಕ” ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶೀಯ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಲೂಸಿಯಾನಾದ ಕೆನಡಿ ರೈಸ್ ಮಿಲ್‌ನ ಸಿಇಒ ಮೆರಿಲ್ ಕೆನಡಿ ಟ್ರಂಪ್‌ರಿಗೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಗ್ಗದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. “ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಚೀನಾದ ಅಕ್ಕಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ರಫ್ತುಗಳು ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂತಹ ಸುಂಕಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಕ್ಕಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಆಮದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕಾದಿದೆ.

