TV like computer, USB: ಅನೇಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂದು ಕಲಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಧುನಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯುಎಸ್ಬಿ ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಯುಎಸ್ಬಿ ಪೋರ್ಟ್ (Smart TV USB port) ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಯುಎಸ್ಬಿ (USB) ಪೋರ್ಟ್ ವಿವಿಧ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಟಿವಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಇತರ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದರೆ, ನೀವೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೀರಿ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸೀಮಿತ ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಥಳ (Limited storage space) ವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಬಾಹ್ಯ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು USB ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಟಿವಿಯ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Storage capacity) ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ (DVR ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲು ಆಗದಿದ್ದರೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. USB ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಂತೆ ಟಿವಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿಶೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಆಡಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯ ಬದಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೊ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಆಡಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ (online meetings and presentations) ಬಳಸಲು ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು USB- C ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಟಿವಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದು ಜೂಮ್ ಸಭೆ (Zoom Meetings) ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳಂತಹ (screen sharing presentations) ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಈ ಯುಎಸ್ಬಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು.