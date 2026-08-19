Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಂತೆ TV ಅನ್ನೂ ಬಳಸಿ.. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ USB ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ, 80 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಂತೆ TV ಅನ್ನೂ ಬಳಸಿ.. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ USB ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ, 80 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!

ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲು ಆಗದಿದ್ದರೇ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 19, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:32 PM IST
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಂತೆ TV ಅನ್ನೂ ಬಳಸಿ.. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ USB ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ, 80 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ.. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 25,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
2
3
4
5