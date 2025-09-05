English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 100 ರೂಪಾಯಿ 14,052ರೂ.ಗೆ ಸಮ! ಕಡುಬಡವನೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು..

value of 100 Indian rupees: ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಬಾಬರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ದೇಶವಾದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಈಗ ರಷ್ಯಾದ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ. 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ..

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 5, 2025, 09:33 AM IST
  • ಮೊಘಲರು ಸುಮಾರು 330 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವನ್ನು ಆಳಿದರು
  • ಕೇವಲ 12 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಫರ್ಘಾನಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದರು

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 100 ರೂಪಾಯಿ 14,052ರೂ.ಗೆ ಸಮ! ಕಡುಬಡವನೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು..

indian currency value: ಮೊಘಲರು ಸುಮಾರು 330 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬಾಬರ್, ತೈಮೂರ್ ಮತ್ತು ಗೆಂಘಿಸ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರು. ಬಾಬರ್ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಫರ್ಘಾನಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಈಗ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 12 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಬರ್ ಫರ್ಘಾನಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದರು, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು 1526 ರಲ್ಲಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದರು.

ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನು ಮೊಘಲರ ವಂಶಸ್ಥರ ದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶವು ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊಘಲರ ದೇಶವಾದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನೋಡೋಣ..

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2024 ರಲ್ಲಿ 28,200 ಭಾರತೀಯರು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ, 12,500 ಜನರು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. 2023 ರಲ್ಲಿ 45,500 ಭಾರತೀಯರು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು 17,000 ಜನರು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು.

ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು?
ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶವಾದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೋಮ್ (ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೋಮ್). ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವನ್ನು UZS ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 1991 ರ ಮೊದಲು, ಈ ದೇಶವು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ (USSR) ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೋವಿಯತ್ ರೂಬಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1991 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಸೋವಿಯತ್ ರೂಬಲ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ರಷ್ಯಾದ ರೂಬಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 1993 ರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಕರೆನ್ಸಿ, ಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸರಳ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ, 1994 ರ ನಂತರ ಹೊಸ ಸೋಮ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು 1994 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸೋಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ನೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 140 ಉಜ್ಬೇಕ್ ಸೋಮ್‌ಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳು 14,052 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ನ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಘೋಷಿಸಿದ ಐದು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಚನ್ ಕಲಾ, ಬುಖಾರಾ, ಸಮರ್ಕಂಡ್, ಶಖಿಸ್ಯಾಬುಜ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಟಿಎನ್ ಸೇರಿವೆ.

ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಪಿಲಾಫ್ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಕ್ಕಿ, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಂಸದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿತು. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ದೇಶದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

