Vedanta Demerger Big Update: ಮೇ 1 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 4 ಉಚಿತ ಷೇರುಗಳು!!

Vedanta Demerger Big Update: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ವೇದಾಂತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Vedanta Ltd) ತನ್ನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡಿಮರ್ಜರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೇ 1, 2026ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಲಿದೆ.
1 ಷೇರಿಗೆ 4 ಷೇರುಗಳು ಉಚಿತ!
ವೇದಾಂತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ 5 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ 4 ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 1:1 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು 1 ವೇದಾಂತ ಷೇರು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, 4 ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್
ವೇದಾಂತ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಡಿಮರ್ಜರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಷೇರಿಗೆ 4 ಷೇರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿವೆ. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್ಅನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್ನೊಳಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಡಿಮರ್ಜರ್ನ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಮೇ 1 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೇ ದಿನ ಡಿಮರ್ಜರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುವು?
ಡಿಮರ್ಜರ್ ನಂತರ ವೇದಾಂತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ 4 ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
1. Vedanta Aluminium Metal Limited
2. Vedanta Power (Old TSPL)
3. Vedanta Oil & Gas (Old MEL)
4. Vedanta Iron & Steel
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 1:1ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ allotment ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಭ?
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಷೇರು 5 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ value unlocking ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ದಿನವೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್!.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ
ಡಿಮರ್ಜರ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಅನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡಲು ವೇದಾಂತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಮರ್ಜರ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ
ವೇದಾಂತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಡಿಮರ್ಜರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮೇ 1ರೊಳಗೆ ಷೇರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉಚಿತ ಷೇರುಗಳ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)