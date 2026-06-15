Vedanta Demerger: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ (Vedanta Limited) ತನ್ನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡಿಮರ್ಜರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು (ಜೂನ್ 15) ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು NSE ಮತ್ತು BSEನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪುನರ್ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿವೆ?
ವೇದಾಂತದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ ನೋಡಿ...
1. Vedanta Aluminium
2. Vedanta Power
3. Vedanta Oil & Gas
4. Vedanta Iron & Steel
ಈ 4 ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಿವೆ.
ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
|ಕಂಪನಿ
|ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಲೆ
|Vedanta Aluminium
|₹527 ಪ್ರತಿ ಷೇರು
|Vedanta Oil & Gas
|₹39 ಪ್ರತಿ ಷೇರು
|Vedanta Iron & Steel
|₹22 ಪ್ರತಿ ಷೇರು
|Vedanta Power
|₹43 ಪ್ರತಿ ಷೇರು
ಡಿಮರ್ಜರ್ ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು?
ವೇದಾಂತ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ಲಾಭವನ್ನ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರ ಮೌಲ್ಯ (Value Unlocking) ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಕಾರಣ ಡಿಮರ್ಜರ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ವೇದಾಂತ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು?
ಡಿಮರ್ಜರ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಖಲೆ ದಿನಾಂಕದಂದು (Record Date) ವೇದಾಂತ ಷೇರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ 1 ವೇದಾಂತ ಷೇರಿಗೆ, ಹೊಸ 4 ಕಂಪನಿಗಳ ತಲಾ 1 ಷೇರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 100 ವೇದಾಂತ ಷೇರುಗಳಿದ್ದರೆ, Vedanta Aluminiumನ 100, Vedanta Powerನ 100, Vedanta Oil & Gasನ 100 ಮತ್ತು Vedanta Iron & Steelನ 100 ಷೇರುಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದೊರೆತಿವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಳಿ 100 ವೇದಾಂತ ಷೇರುಗಳಿದ್ದವೋ ಅವು ಈಗ 500 ಷೇರುಗಳಾಗಿವೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು?
ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, Vedanta Aluminium ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಘಟಕವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Oil & Gas ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. Iron & Steel ಮತ್ತು Power ಘಟಕಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಡಿಮರ್ಜರ್ನಿಂದ ವೇದಾಂತ ಸಮೂಹದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
* ಜೂನ್ 15ರಂದು ವೇದಾಂತದ 4 ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು NSE ಮತ್ತು BSEನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿವೆ.
* ಡಿಮರ್ಜರ್ ಮೂಲಕ ವೇದಾಂತ ಗುಂಪು 5 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
* Vedanta Aluminium ₹527, Oil & Gas ₹39 ಮತ್ತು Iron & Steel ₹22ಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿವೆ.
* ಹಳೆಯ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ 1 Vedanta ಷೇರಿಗೆ 4 ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳ ತಲಾ 1 ಷೇರು ದೊರೆತಿದೆ.
* ಮೌಲ್ಯ ಅನ್ಲಾಕ್ (Value Unlocking) ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವೇ ಡಿಮರ್ಜರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.