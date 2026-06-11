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  • /ವೇದಾಂತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್!: ಹೊಸ 4 ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ

ವೇದಾಂತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್!: ಹೊಸ 4 ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ

ಜೂನ್ 15ರಂದು ಈ 4 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಷೇರುಗಳು ಬಿಎಸ್‌ಇ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಲಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಡಿಮರ್ಜರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮೇ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ದಾಖಲೆ ದಿನಾಂಕದಂದು (Record Date) ವೇದಾಂತ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳನ್ನ 1:1ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 11, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:37 PM IST
ವೇದಾಂತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್!: ಹೊಸ 4 ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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