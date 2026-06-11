Vedanta demerger Updates: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ವೇದಾಂತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Vedanta) ತನ್ನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡಿಮರ್ಜರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ವಿಭಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ 4 ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಜೂನ್ 15ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ Vedanta Oil & Gas Limited (VOGL) ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವೇದಾಂತದ ಡಿಮರ್ಜರ್ ಯೋಜನೆಯು ಕಂಪನಿಯ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ Vedanta Aluminium Metal, Vedanta Oil & Gas, Vedanta Power ಮತ್ತು Vedanta Iron & Steel ಎಂಬ 4 ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ.
ಜೂನ್ 15ರಂದು ಈ 4 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಷೇರುಗಳು ಬಿಎಸ್ಇ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಇಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಡಿಮರ್ಜರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮೇ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ದಾಖಲೆ ದಿನಾಂಕದಂದು (Record Date) ವೇದಾಂತ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳನ್ನ 1:1ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಳಿ ಒಂದು ವೇದಾಂತ ಷೇರು ಇದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಷೇರು ಸಿಗಲಿದೆ. (ಉದಾ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 100 ಷೇರುಗಳಿದ್ದರೆ, ಡಿಮರ್ಜರ್ ಬಳಿಕ 500 ಷೇರುಗಳಾಗಲಿವೆ).
ವಿಶೇಷವಾಗಿ Vedanta Oil & Gas ಘಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಹಿಂದಿನ "Malco Energy Limited" ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ "Vedanta Oil and Gas Limited" ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಮರ್ಜರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕದ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಹೊರತರುವುದು. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಅಡಗಿಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಪವರ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ & ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಜೂನ್ 15ರ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಂತರ ಈ ಹೊಸ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ Vedanta Oil & Gas ಷೇರುಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ರಾಯಲ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ವೇದಾಂತ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಡಿಮರ್ಜರ್ ಯೋಜನೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೂಡಿಕೆ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೂನ್ 15ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೇದಾಂತದ ಡಿಮರ್ಜರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಾತರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.