ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಯುಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀತಿ: ಕೇವಲ 181 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ!

Venezuela: ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಂತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ 181 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 10, 2026, 12:08 PM IST
  • ಮಡುರೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
  • 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ 181 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು.
  • ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ GDP ಯ 80 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಯುಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀತಿ: ಕೇವಲ 181 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ!

Venezuela: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಯುಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ-ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 3 ರಂದು, ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆಳೆದು ಬಂಧಿಸಿತು. ಮಡುರೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ 1,35,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದು 1,50,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ 181 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ವಾಸ್ತವ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 13,932 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 181.65 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 166 ರೂ. ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಗ್ಗದ ಚಿನ್ನವು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಒಪ್ಪಂದವು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯಾದ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಬೊಲಿವರ್ (ವಿಇಎಸ್) ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

2013 ಮತ್ತು 2016 ರ ನಡುವೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಸುಮಾರು 113 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿವೆ.

ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ದೇಶವು ವಿಶ್ವದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 17 ರಷ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒರಿನೊಕೊ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಾಪವು 8,000 ಟನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೂ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಜನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ʻಈʼ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ! ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ಹೊರಹಾಕುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಶುದ್ದ ಬಂಗಾರ..

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ GDP ಯ 80 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಡುರೊ ಅವರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. 1990 ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರಾಬಲ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದ ದೇಶವು ಈಗ 2026 ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ 800,000 ದಿಂದ ಕೇವಲ 110,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಪಾರ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ದೇಶದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಟಾರಿಫ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌! ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬದಲಾಯ್ತು ಬಂಗಾರದ ಬೇಡಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕು..

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

VenezuelaGold Reservesus targeted nationBritishgold Reserve Case

