Gold Price Today: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..

Gold Rate: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿದಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳು ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದವು. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಚಿನ್ನದ ದರವು ಶೇಕಡಾ 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.. ಬೆಳ್ಳಿ ದರವು ಶೇಕಡಾ 170 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿವೆ. ಈಗ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Retirement Age Increased: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 62ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಈಗ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4440 ರಷ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅದು $4500 ತಲುಪಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ $81 ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಈಗ $78 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ $84 ತಲುಪಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕುಸಿದಿವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,26,750 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 550 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮತ್ತು 2200 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 550 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,38,270 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ 3 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಇನ್ನೂ 6 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2.77 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆ TTE ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಟಿಟಿಇಗೆ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣವು ಕೈ ಸೇರುತಿದ್ಯಾ?