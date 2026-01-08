English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Gold Price Today: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..

Gold Price Today: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..

Gold Rate: ಸತತ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 8, 2026, 09:47 AM IST
  • ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
  • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ.
  • ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಚಿನ್ನದ ದರವು ಶೇಕಡಾ 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Trending Photos

RCB ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು..ಮತ್ತಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರ್‌.. ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಫೋಟೋಸ್‌!
camera icon5
RCB ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು..ಮತ್ತಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರ್‌.. ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಫೋಟೋಸ್‌!
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷ ಇದೆ.. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
camera icon9
ASTROLOGY
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷ ಇದೆ.. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon6
automatic pension at 60 for senior citizens
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
WPL 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌಟ್.. ಹೊಸ ಹರ್ಷ, ಹೊಸ ಟ್ರೋಫಿ, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾದ ನಾಯಕಿಯರು!
camera icon5
WPL 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌಟ್.. ಹೊಸ ಹರ್ಷ, ಹೊಸ ಟ್ರೋಫಿ, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾದ ನಾಯಕಿಯರು!
Gold Price Today: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..

Gold Rate: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿದಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳು ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದವು. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಚಿನ್ನದ ದರವು ಶೇಕಡಾ 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.. ಬೆಳ್ಳಿ ದರವು ಶೇಕಡಾ 170 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿವೆ. ಈಗ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Retirement Age Increased: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 62ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಈಗ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $4440 ರಷ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅದು $4500 ತಲುಪಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ $81 ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಈಗ $78 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ $84 ತಲುಪಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕುಸಿದಿವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,26,750 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 550 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮತ್ತು 2200 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 550 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,38,270 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ 3 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಇನ್ನೂ 6 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2.77 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆ TTE ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಟಿಟಿಇಗೆ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣವು ಕೈ ಸೇರುತಿದ್ಯಾ?

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Gold priceಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆGold rate todayಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು22K gold price

Trending News