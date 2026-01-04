English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ.. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ..!

ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ.. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ..!

 petrol diesel prices: ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 4, 2026, 11:59 AM IST
  • ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ..!
  • ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ವಾರ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ

Trending Photos

ಕೋಳಿ ಮೊದಲಾ? ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲಾ? ಶತಮಾನಗಳ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉತ್ತರ!
camera icon10
Chicken
ಕೋಳಿ ಮೊದಲಾ? ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲಾ? ಶತಮಾನಗಳ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉತ್ತರ!
ಮಗಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾದ್ರು ಗೌತಮ್‌ ಭೂಮಿ..! ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿಅರಳಲಿದ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಸಚಿಗುರು?
camera icon6
Amruthadhaare
ಮಗಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾದ್ರು ಗೌತಮ್‌ ಭೂಮಿ..! ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿಅರಳಲಿದ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಸಚಿಗುರು?
PF ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ..!
camera icon5
PF withdrawal online process
PF ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ..!
ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಲಮ್ ಜನ..ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಕಂಪೆನಿ HR ಆಕ್ರೋಶ..!
camera icon6
dog sathish
ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಲಮ್ ಜನ..ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಕಂಪೆನಿ HR ಆಕ್ರೋಶ..!
ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ.. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ..!

 petrol diesel prices: ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಪರಿಣಾಮ :ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು!

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ,ವೆನೆಜುವೆಲಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ತೈಲದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶತ. ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ..ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

venezuela war effectpetrolDiesel pricespetrolpricesvenezuela war

Trending News