ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್.. ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನರು!!

VIDA VX2 electric scooter: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ವಿಡಾ (VIDA) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಹೆಸರು ವಿಡಾ VX2. ವಿಡಾ ಹೀರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪವರ್ ಸಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗೋ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 99,490 ರೂ. (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ದರ) ಇದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 1.10 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ. ದರ) ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ವಿಡಾ VX2, TVS iQube, ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್, ಏಥರ್ ರಿಜ್ತಾ ಮತ್ತು ಓಲಾ ಮುಂತಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
142 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ: VIDA VX2 ಪ್ಲಸ್ 3.4kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡು ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು 142 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು. VX2 Go ಪೋರ್ಟಬಲ್ 2.2kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 92 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಸ್ಕೂಟರ್ 0 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು ಆರು ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 60 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Speed: VIDA VX2 6kW PMS ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ 3.1 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೋ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4.2 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ 12-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೊ-ಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸ್ಕೂಟರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: VIDA VX2 7 ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Go ರೂಪಾಂತರವು 33.2-ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್ ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. VX2+ ಮಾದರಿಯು 27.2-ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ರಿಮೋಟ್ ಇಮೊಬಿಲೈಸೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಏಕೈಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಲೈವ್ ರೈಡ್ ಡೇಟಾ & 4.3-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೇರಿವೆ.