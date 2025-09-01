English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್.. ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನರು!!

VIDA VX2 ಸ್ಕೂಟರ್ 6kW PMS ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ 3.1 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೋ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4.2 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.‌ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 12-ಇಂಚಿನ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 1, 2025, 03:22 PM IST
  • ವಿಡಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ
  • ಈ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು
  • ಈ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗೋ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon8
DA hike
ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
&quot;500 ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮೂರು ದಿನ ಕಳೆದೆ..&quot;- ನಟಿ ಸಮಂತಾ
camera icon8
Samantha Ruth Prabhu
"500 ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮೂರು ದಿನ ಕಳೆದೆ.."- ನಟಿ ಸಮಂತಾ
ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ 3 ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಡ..!
camera icon6
Chanakya Niti
ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ 3 ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಡ..!
ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್.. ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನರು!!

Add Zee News as a Preferred Source

VIDA VX2 electric scooter: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ವಿಡಾ (VIDA) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಹೆಸರು ವಿಡಾ VX2. ವಿಡಾ ಹೀರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್‌ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪವರ್ ಸಾಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸ್ಕೂಟರ್ ಗೋ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 99,490 ರೂ. (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ದರ) ಇದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 1.10 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ. ದರ) ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ವಿಡಾ VX2, TVS iQube, ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್, ಏಥರ್ ರಿಜ್ತಾ ಮತ್ತು ಓಲಾ ಮುಂತಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಂಗಾರ ಈಗ ಬಲು ಭಾರ : 22, 390 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ

142 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ: VIDA VX2 ಪ್ಲಸ್ 3.4kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡು ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು 142 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು. VX2 Go ಪೋರ್ಟಬಲ್ 2.2kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 92 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಸ್ಕೂಟರ್ 0 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು ಆರು ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್‌ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 60 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.

‌Speed: VIDA VX2 6kW PMS ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ 3.1 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೋ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4.2 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ 12-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೊ-ಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ !ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದು 20,500 ರೂ.

ಸ್ಕೂಟರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: VIDA VX2 7 ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Go ರೂಪಾಂತರವು 33.2-ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್ ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. VX2+ ಮಾದರಿಯು 27.2-ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ರಿಮೋಟ್ ಇಮೊಬಿಲೈಸೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಏಕೈಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಲೈವ್ ರೈಡ್ ಡೇಟಾ & 4.3-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೇರಿವೆ.

About the Author
VIDA VX2 electric scooterVida VX2Electric ScooterEVEV Features

Trending News