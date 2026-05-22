ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಓಲಾ ಮತ್ತು ಉಬರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (EV) ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ (VinFast) ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Green SM Cab Service: ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೂಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ VinFast ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ Green SM (ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ) ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹8 ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರೈಡ್ ಹೈಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ Ola ಮತ್ತು Uberಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓಲಾ, ಉಬರ್ ಹಾಗೂ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಿಮೀಗೆ ₹12 ರಿಂದ ₹20 ವರೆಗೆ ದರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ Green SM ಸೇವೆ ಕಡಿಮೆ ದರದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಸೇವೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಹನಗಳ ಅವಲಂಬನೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
VinFast ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವಿ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ “Driver Nahi, Partner Bano” ಅಭಿಯಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕರಿಗೆ ₹35,000ರಿಂದ ₹40,000ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ, ವಿಮೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Green SM ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿರುವ VinFast Limo Green MPV ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 500 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕಂಪನಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ BluSmart ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ನಂತರ ಇವಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನ VinFast ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ದರದ ಇವಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ VinFast ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.